به گزارش خبرنگار مهر، «خلوت خرد» نام نشستی است که به نقد و بررسی کتاب «نخستین اندیشههای شیعی، تعالیم امام محمد باقر (ع)» میپردازد.
این نشست به مناسبت سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) و از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران (سرای اهل قلم)، برگزار میشود.
این اثر نوشتهی دکتر ارزینا لالانی، به بررسی عمیق پایههای فکری تشیع در دورهی امام باقر (ع) میپردازد.
در این نشست سید محمدهادی گرامی مدیر گروه پژوهشی مطالعات حدیثی شیعه و سعید طاووسی مسرور استاد دانشگاه به دبیری عطاالله اسماعیلی سخنرانی خواهند کرد.
نشست خلوت خرد امروز سه شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ به نشانی تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و شهید برادران مظفر جنوبی، شماره ۱۰۸۰، خانه کتاب و ادبیات ایران، سرای اهل قلم، طبقه همکف برگزار میشود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است. همچنین این نشست به صورت برخط از طریق لینک آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی https://www.aparat.com/khaneketab قابل مشاهده است.
