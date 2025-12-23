  1. استانها
  2. بوشهر
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

حیدریه: مطالبات کامیون‌داران گناوه با جدیت پیگیری می‌شود

حیدریه: مطالبات کامیون‌داران گناوه با جدیت پیگیری می‌شود

گناوه – سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه گفت: کامیون‌داران نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد و تأمین کالا دارند و مطالبات آنان در چارچوب قانون پیگیری می‌شود.

حیدر حیدریه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید خود از انجمن صنفی کارفرمایی کامیون‌داران شهرستان گناوه به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات صنفی کامیون‌داران و شنیدن مستقیم دغدغه‌های آنان انجام شد.

وی با بیان اینکه کامیون‌داران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حمل‌ونقل، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد و تأمین کالا دارند، افزود: در این دیدار، اعضای انجمن صنفی به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند و مقرر شد این مسائل از طریق تعامل با دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب قوانین و مقررات، مورد پیگیری قرار گیرد.

حیدریه: مطالبات کامیون‌داران گناوه با جدیت پیگیری می‌شود

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه با تأکید بر جایگاه تشکل‌های صنفی بیان کرد: تقویت نقش انجمن‌های صنفی کارفرمایی و استفاده از ظرفیت آن‌ها در ساماندهی امور، می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل حوزه حمل‌ونقل داشته باشد.

حیدریه خاطرنشان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه حمایت از صنوف و تشکل‌های قانونی را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند با هم‌افزایی و گفت‌وگوی مستمر، زمینه بهبود شرایط فعالیت کامیون‌داران فراهم شود.

کد خبر 6698889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها