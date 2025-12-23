حیدر حیدریه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید خود از انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران شهرستان گناوه به مناسبت روز ملی حملونقل اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات صنفی کامیونداران و شنیدن مستقیم دغدغههای آنان انجام شد.
وی با بیان اینکه کامیونداران بهعنوان یکی از ارکان اصلی حملونقل، نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد و تأمین کالا دارند، افزود: در این دیدار، اعضای انجمن صنفی به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند و مقرر شد این مسائل از طریق تعامل با دستگاههای مرتبط و در چارچوب قوانین و مقررات، مورد پیگیری قرار گیرد.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه با تأکید بر جایگاه تشکلهای صنفی بیان کرد: تقویت نقش انجمنهای صنفی کارفرمایی و استفاده از ظرفیت آنها در ساماندهی امور، میتواند نقش مؤثری در حل مسائل حوزه حملونقل داشته باشد.
حیدریه خاطرنشان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه حمایت از صنوف و تشکلهای قانونی را در دستور کار دارد و تلاش میکند با همافزایی و گفتوگوی مستمر، زمینه بهبود شرایط فعالیت کامیونداران فراهم شود.
نظر شما