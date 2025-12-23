به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی‌بی‌اس‌نیوز»، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از برنامه دولت خود برای ساخت یک ناوگان جدید از رزم‌ناوهای نیروی دریایی خبر داد.

ترامپ، ناوگان جدید آمریکا را «ناوگان طلایی» پنتاگون نامید و اعلام کرد که با آغاز ساخت دو رزم‌ناو کاملاً جدید و بسیار بزرگ موافقت کرده است.

وی گفت: انتظار دارد در مدت کوتاهی، مجموعاً ۱۰ فروند از این شناورها ساخته شود و در نهایت این تعداد به ۲۰ تا ۲۵ فروند برسد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: این شناورها بزرگ‌ترین رزم‌ناو در تاریخ کشور ما و حتی در تاریخ جهان خواهند بود.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا این رزم‌ناوها برای مقابله با چین ساخته می‌شوند، گفت: برای مقابله با هر کسی ممکن است استفاده شوند. البته، امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آنها نشویم.

جان فیلان وزیر نیروی دریایی آمریکا، رزم‌ناو کلاس ترامپ را نسخه جدید رزم‌ناوهای کلاس آیووا و در رده بزرگترین رزم‌ناوهای جهان اعلام کرد.

رسانه‌های آمریکایی، اظهارات ترامپ درباره ساخت رزم‌ناو را با تصاویری از کشتی‌هایی با عنوان «کلاس ترامپ» در کنار او، منتشر کردند.