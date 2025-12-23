به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از محققان دانشگاههای مک گیل و درکسل لولههای تغذیه کننده پشه ماده را به دماغههای چاپ سه بعدی با وضوح بسیار بالا تبدیل کرده اند.
این روش به چاپگرها اجازه میدهد مواد را با دقت بالا روی هم قرار دهند، به طوریکه قطر هر خط به کوچکی ۲۰ میکرون برسد. چنین مقیاسی اندکی کوچکتر از یک گلبول سفید است. نتایج این پژوهش مرزهای چاپ سه بعدی را فراتر برده است. دماغههای استاندارد چاپگرها به طور معمول به چنین جزئیات دقیقی دست نمییابند. محققان مدعی شده اند این روش تولید در مقیاس میکرو را به خصوص در زمینه پزشکی زیستی متحول میکند.
پژوهشگران این روش را چاپ سه بعدی نکرو (۳D necroprinting) نامگذاری کرده اند. فرایند مذکور از یک ساختار زیستی که زنده نیست به طور مستقیم به عنوان ابزار تولید عملیاتی استفاده میکند. لولههای تغذیهای پشه برخلاف دماغههای معمول در چاپگرها برای نفوذ و انتقال کارآمد مایع تکامل یافته است. هندسه طبیعی این فرایند از گرفتگی و تجمع فشار جلوگیری میکند.
جیان یو یکی از مؤلفان این پژوهش میگوید: چاپ سه بعدی با وضوح بالا و ریز لایه نشانی مواد به دماغههای بسیار ظریف متکی است که به طور معمول از مواد خاص یا شیشه ساخته شده اند. این دماغهها گرانقیمت هستند، به سختی میتوان آنها را ساخت و زبالههای محیط زیستی و همچنین نگرانیهای بهداشتی ایجاد میکنند.
محققان لولههای غذایی را از پشههای کشته شده، برداشت کردند. این حشرات از کلونیهای آزمایشگاهی مورد تأیید اخلاقی در دانشگاه درکسل گرفته شده بودند. پژوهشگران زیر میکروسکوپ، هر لوله تغذیه را جدا و با استفاده از رزین به یک سر نازل پلاستیکی استاندارد متصل کردند.
لولههای تغذیه پس از سوار شدن روی ابزار به خروجی نهایی چاپگر تبدیل شدند. مواد از طریق سوزن بیولوژیکی حین چاپ جریان یافتند. پژوهشگران دماغههای مبتنی بر پشه را تحت شرایط کنترل شده آزمایش کردند. آنها هندسه، قدرت و محدودیت فشار را اندازه گیری کردند. آنها در مرحله بعد دماغههای مذکور را در یک سامانه چاپ سه بعدی سفارشی یکپارچه کردند. آنها با این تنظیمات اشکال ظریفی را چاپ کردند.
نظر شما