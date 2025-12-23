به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر امروز و در جریان بررسی وظایف شهرداری تهران در حوزه تأمین، احداث و تملک پارکینگ، با ارائه گزارشی تفصیلی، گفت: در خصوص وظیفه شهرداری برای تأمین، احداث و تملک پارکینگ نکاتی را آماده کردهام که به استحضار عزیزان میرسانم.
وی با بیان اینکه این موضوع را میتوان از دو منظر بررسی کرد، افزود: منظر اول این است که گفته شود شهرداری تهران هیچ عملکردی در این حوزه نداشته و منظر دوم این است که شهرداری تهران عدد قابل توجهی هزینه کرده و بنابراین عملکرد موفقی داشته است، اما باید عرض کنم که متأسفانه هر دو دیدگاه نادرست است؛ نه اینکه شهرداری هیچ عملکردی نداشته و نه اینکه عملکرد آن عالی بوده باشد.
عباسی با اشاره به نمودارهای ارائهشده، تصریح کرد: نمودارهای زرد یا نارنجی نشاندهنده درآمدهای حاصل از فروش پارکینگ در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است و نمودار آبی نیز هزینهکرد در این حوزه را نشان میدهد. این اعداد بهخوبی نشان میدهد که روایت صحیح، چیزی غیر از این دو نگاه افراطی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: نمودار بعدی، درآمدهای تجمیعی را تا سال ۱۴۰۳ نشان میدهد. مجموع درآمدها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینهکرد در این حوزه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. در مجموع، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد اخذ شده که فاصله معناداری با هزینهها دارد.
وی افزود: نکته مهم این است که شورای اسلامی شهر تهران بهصورت سنواتی در مصوبات خود تکلیفی را برای شهرداری تعیین کرده که تمام درآمدهای حاصل از کسر پارکینگ باید صرف احداث پارکینگ شود. دلیل این موضوع کاملاً روشن است؛ زیرا پارکینگی که باید در ساختمان تأمین میشد، حذف شده و هزینه آن از مردم اخذ شده و شهرداری اجازه ندارد این منابع را صرف هزینههای جاری کند، بلکه باید با آن پارکینگ احداث کند تا این نقیصه جبران شود.
عباسی با اشاره به مصوبات شورا در خصوص الزام هزینهکرد صددرصدی درآمدهای پارکینگ افزود: طبق مصوبات شورا، صد درصد این درآمدها باید صرف احداث پارکینگ شود. با وجود تذکراتی که هر سال در صحن شورا دادهام و نامههایی که ارسال کردهام، متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به نامه ارسالی خود به رئیس شورا گفت: در این نامه تأکید کردهام که طبق بررسیهای انجامشده، علیرغم وجود منابع کافی از محل بهای خدمات بهرهبرداری از معابر و عوارض کسر پارکینگ، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. در بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد حاصل از این محل از ۴۵۰ میلیارد تومان در متمم بودجه، با توجه به عملکرد درآمدی، به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود.
عباسی افزود: اما متأسفانه در اصلاحیه بودجه، شهرداری نهتنها این عدد را به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نداد، بلکه رقم را از عدد اولیه ۵۴۰ میلیارد تومان نیز پایینتر آورده و به ۳۳۰ میلیارد تومان کاهش داده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با خطاب قرار دادن اعضای شورا گفت: ممکن است گفته شود که حرف حق با شماست و من هم انکار نمیکنم، اما باید توجه داشت که شهردار بعدی باید ۱۹۰ کیلومتر معبر بسازد تا فقط بخشی از کمکاری امروز جبران شود و ۳۲ هزار پارکینگ تأمیننشده همچنان باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر غیرقابل اغماض بودن این موضوع اظهار کرد: برخی مسائل قابل گذشت نیست. همانطور که اگر خدای ناکرده در کمیسیون شهرسازی، پلاک باغی در منطقهای مرغوب به ناحق از حالت باغ خارج شود و حق عمومی تضییع و ثروت هنگفتی برای فردی خاص ایجاد شود، نمیتوان ساده از کنار آن گذشت. چنین اقدامی مصداق تبعیض و بیعدالتی است و ابهامات جدی در صلاحیت روند ایجاد میکند.
عباسی در پایان تأکید کرد: موضوع وظیفه تأمین پارکینگ نیز از همان مسائل بسیار مهم است و کوتاهی در این حوزه، در نهایت خسارتهای سنگین و جبرانناپذیری را برای شهر تهران به دنبال خواهد داشت.
