به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل، اماکن و اموال عمومی در نقاط مختلف شهرستان عباس‌آباد، شناسایی و دستگیری عاملان این جرائم در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ سلمان‌شهر با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های فنی و رصد نقاط جرم‌خیز، موفق به شناسایی مخفیگاه افراد مرتبط با این سرقت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد ادامه داد: پس از هماهنگی‌های قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه ۱۰ نفر از اعضای این باند را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

تقوی بیان کرد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت‌های مختلف اعتراف کردند که در پی آن، مأموران پنج نفر از افرادی را که اقدام به خرید و نگهداری اموال مسروقه می‌کردند شناسایی و دستگیر کردند.

وی با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهمان گفت: در این عملیات، مقادیری لوازم خانگی، تجهیزات و مصالح ساختمانی و همچنین تعدادی ابزار و تجهیزات تخصصی از جمله ترازهای لیزری و وسایل مرتبط با اداره برق که در جریان سرقت‌های اخیر به سرقت رفته بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.