شهید و زخمی شدن ۲ فلسطینی در تیراندازی نظامیان اسرائیلی در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع فلسطینی اعلام کردند که در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی ورودی شهرک ترمسعیا در شمال شهر رام الله یک فلسطینی شهید و یک تن دیگر زخمی شد.

به گفته یک منبع محلی، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز سه شنبه به سوی ۲ جوان فلسطینی به نام‌های سلیم سامی فقها از شهرک سنجل و فتحی علی ساحوری شلیک کردند که در نتیجه آن سلیم شهید و فتحی زخمی شد.

به این ترتیب تعداد کل شهدای کرانه باختری و قدس اشغالی از ابتدای سال جاری میلادی به ۲۹ تن رسید.

با استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در ورودی شمالی شهرک ترمسعیا و تیراندازی انها به سمت شهروندان فلسطینی و خودروهای عبوری، این منطقه دوباره دچار تشدید تنش شده است.