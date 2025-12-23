  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

توسعه بیمارستان لردگان گامی در توسعه زیرساخت‌های درمانی

لردگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با وجود سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های مالی، مجوز ماده ۲۳ پروژه توسعه بیمارستان لردگان با پیگیری‌های مستمر صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ضامن صالحی‌فرد اظهار کرد: در راستای برنامه‌های راهبردی دانشگاه در سال ۱۴۰۴، توسعه زیرساخت‌ها و اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای پروژه‌های عمرانی در سطح دانشگاه، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، با قرار دادن پروژه‌های عمرانی در پیوست‌های قانون بودجه، زمینه لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌ها و احداث پروژه‌های جدید فراهم شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در این حوزه که از ابتدای سال برای آن برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفت و همواره مورد تأکید ریاست دانشگاه قرار داشت، اخذ مجوز ماده ۲۰ و ۲۳ پروژه توسعه بیمارستان لردگان بود. این پروژه شامل افزایش ظرفیت بیمارستان به تعداد ۱۲۴ تخت بیمارستانی و احداث ساختمانی به متراژ ۱۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع است.

صالحی‌فرد ادامه داد: در پی پیگیری‌های مستمر در سطح وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور و با انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی میان معاونت‌ها و مدیریت‌های مرتبط در سطح دانشگاه، علی رغم سیاست‌های شدید انقباضی در صدور مجوزهای جدید در سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل محدودیت‌های ویژه مالی مجوز ماده ۲۳ پروژه توسعه بیمارستان لردگان با موفقیت اخذ شد.

وی یادآور شد: با صدور این مجوز، اعتباری بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان به ردیف‌های بودجه‌ای دانشگاه برای اجرای این پروژه اختصاص یافت که این اقدام، گامی بزرگ و اثرگذار در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان لردگان و ارتقای سطح خدمات سلامت در منطقه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، چندین مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های بزرگ عمرانی حوزه بهداشت درمان و آموزش در نقاط مختلف استان در دست پیگیری می‌باشد که پس از اخذ مجوزهای لازم، اطلاع‌رسانی رسمی در این خصوص انجام خواهد شد.

