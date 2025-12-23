  1. سیاست
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳

دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیوان محاسبات کشور، علیرغم پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸ درصدی اضافه بر مقدار پیش‌بینی شده به ۱,۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

گفتنی است ۳۲ درصد این کسری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر فروش نفت) و ۶۸ درصد از طریق واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین شده که نشان‌دهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.

دیوان محاسبات کشور این وضعیت را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر لزوم مهار هزینه‌های جاری و مدیریت بدهی‌های دولت تاکید دارد.

