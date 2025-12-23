الهی راد:۱۰ هزار بسته معیشتی یلدا بامشارکت مردم بین نیازمندان توزیع شد

مجید الهی راد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شب یلدا، ۱۰ هزار بسته معیشتی با مشارکت مردم نیکوکار و مراکز نیکوکاری در میان مددجویان و خانوادههای نیازمند این استان توزیع شد.
وی افزود: این بستههای معیشتی در قالب پویش «یلدای مهربانی» و با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، مناطق حاشیهای و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد تهیه و توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خیمنی (ره) خراسان شمالی تصریح برای اجرای این پویش، مردم نیکوکار خراسانشمالی ۵۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی اهدا کردند.
الهی راد تصریح کرد: ارزش هر بسته یلدایی به طور میانگین پنج میلیون ریال است که بیش از ۱۷۰ مرکز نیکوکاری در استان در جمعآوری و توزیع این بستهها با کمیته امداد همکاری داشتند.
الهیراد با بیان اینکه پویش «یلدای مهربانی» با استقبال گسترده مردم و خیران همراه شد و همچنان امکان مشارکت نیکوکاران برای حمایت از نیازمندان فراهم است خاطر نشان کرد: مردم خیر و نوعدوست استان میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ و یا از طریق کد دستوری #۰۵۸*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۸ به دست نیازمندان برسانند.
