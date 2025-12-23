  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

الهی راد:۱۰ هزار بسته معیشتی یلدا بامشارکت مردم بین نیازمندان توزیع شد

الهی راد:۱۰ هزار بسته معیشتی یلدا بامشارکت مردم بین نیازمندان توزیع شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی ویژه شب یلدا با مشارکت مردم و خیران استان در میان خانواده‌های نیازمند خبر داد.

مجید الهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شب یلدا، ۱۰ هزار بسته معیشتی با مشارکت مردم نیکوکار و مراکز نیکوکاری در میان مددجویان و خانواده‌های نیازمند این استان توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌های معیشتی در قالب پویش «یلدای مهربانی» و با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، مناطق حاشیه‌ای و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خیمنی (ره) خراسان شمالی تصریح برای اجرای این پویش، مردم نیکوکار خراسان‌شمالی ۵۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی اهدا کردند.

الهی راد تصریح کرد: ارزش هر بسته یلدایی به طور میانگین پنج میلیون ریال است که بیش از ۱۷۰ مرکز نیکوکاری در استان در جمع‌آوری و توزیع این بسته‌ها با کمیته امداد همکاری داشتند.

الهی‌راد با بیان اینکه پویش «یلدای مهربانی» با استقبال گسترده مردم و خیران همراه شد و همچنان امکان مشارکت نیکوکاران برای حمایت از نیازمندان فراهم است خاطر نشان کرد: مردم خیر و نوعدوست استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ و یا از طریق کد دستوری #۰۵۸*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۸ به دست نیازمندان برسانند.

کد خبر 6699078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها