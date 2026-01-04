به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: اردوی جهادی دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی امام علی (ع) با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهرستان بجنورد برگزار شد.

وی افزود: این اردوی جهادی از دهم تا سیزدهم دی‌ماه به مدت چهار روز در محل دانشکده دندان‌پزشکی بجنورد برگزار و خدمات رایگان دندان‌پزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی تصریح کرد: در این اردو، ۷۲ نفر از پزشکان، دستیاران، پرستاران و کادر درمان حضور داشتند و در مجموع یک‌هزار و ۵۹۳ خدمت متنوع دندان‌پزشکی به مددجویان ارائه شد.

وی با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده گفت: ارزش ریالی این خدمات بالغ بر ۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که شامل ۸۶۵ مورد ترمیم دندان، ۵۷۴ مورد کشیدن دندان، ۹۳ مورد عصب‌کشی، ۳۶ مورد جرم‌گیری و سایر خدمات تخصصی دندان‌پزشکی بوده است.

