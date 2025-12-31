  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

الهی‌راد: اردوی جهادی درمانی دندان‌پزشکی در بجنورد آغاز شد

الهی‌راد: اردوی جهادی درمانی دندان‌پزشکی در بجنورد آغاز شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: اردوی جهادی درمانی دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی امام علی(ع) در بجنورد آغاز شد و طی چهار روز حدود ۱۲۰۰ مددجو از خدمات درمانی بهره‌مند خواهند شد.

مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی جهادی درمانی دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی امام علی(ع) در شهرستان بجنورد آغاز به‌مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در این اردو حدود هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) از خدمات مختلف درمانی و دندان‌پزشکی بهره‌مند شوند.

الهی‌راد با اشاره به اهمیت برگزاری این اردوها، گفت: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ارائه خدمات درمانی، فرصتی برای ترویج روحیه جهادی و خدمت به نیازمندان در استان فراهم می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: همکاری گروه‌های جهادی و نهادهای حمایتی در برگزاری اردوها نقش مؤثری در افزایش دسترسی مددجویان به خدمات سلامت و بهداشت دارد.

کد خبر 6708449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها