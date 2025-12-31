مجید الهیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی جهادی درمانی دندانپزشکی قرارگاه جهادی امام علی(ع) در شهرستان بجنورد آغاز بهمدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پیشبینی میشود در این اردو حدود هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) از خدمات مختلف درمانی و دندانپزشکی بهرهمند شوند.
الهیراد با اشاره به اهمیت برگزاری این اردوها، گفت: چنین برنامههایی علاوه بر ارائه خدمات درمانی، فرصتی برای ترویج روحیه جهادی و خدمت به نیازمندان در استان فراهم میکند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: همکاری گروههای جهادی و نهادهای حمایتی در برگزاری اردوها نقش مؤثری در افزایش دسترسی مددجویان به خدمات سلامت و بهداشت دارد.
نظر شما