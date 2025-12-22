بهره برداری از ۶۵۰ تخت روانپزشکی تا پایان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه علوم پزشکی ایران، از نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در بازدید از مراحل ساخت بیمارستان روانپزشکی ایران، این پروژه را یکی از مراکز مهم و حاکمیتی نظام سلامت کشور دانست و گفت: شکل‌گیری این مجموعه، حاصل همت خیرین، همراهی دانشگاه و عزم جدی برای توسعه خدمات تخصصی روانپزشکی در کشور است.

وی با اشاره به سوابق اجرای پروژه‌های درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: تجربه توسعه بیمارستان حضرت رسول (ص) به‌عنوان یکی از مراکز ایمن، از جمله انگیزه‌های اصلی برای پیگیری این پروژه بود. پروژه بیمارستان روان پزشکی ایران نیز پس از وقفه‌ای که به دلیل نبود اقبال به سرمایه‌گذاری در حوزه روان پزشکی ایجاد شده بود، از آبان‌ماه سال گذشته مجدداً فعال شد و امروز به‌عنوان یک برکت بزرگ برای نظام سلامت کشور شناخته می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه این مرکز در شورای دانشگاه به‌عنوان قطب علمی روانشناسی و روان پزشکی کشور مصوب شده است، اظهار کرد: این موضوع افتخاری برای دانشگاه علوم پزشکی ایران و کشور محسوب می‌شود. مجموعه پروژه‌های در حال اجرا در این حوزه، بالغ بر ۶۵۰ تخت بستری را شامل می‌شود که با حمایت و سرمایه‌گذاری ویژه خانواده‌های خیر و شرکای راهبردی دانشگاه در حال تکمیل است.

توکلی با اشاره به تلاش مستمر عوامل اجرایی پروژه تصریح کرد: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز فعالیت پروژه متوقف نشد و حضور مستمر نیروهای اجرایی نشان‌دهنده عزم جدی برای به سرانجام رساندن این طرح ملی است. وی در همین راستا از زحمات و پیگیری‌های مستمر دکتر اعتمادیان قدردانی کرد و گفت: ایشان سرمایه‌ای ارزشمند برای دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.

وی همچنین از همراهی خیرین حوزه سلامت، از جمله حاج‌آقا رضایی، که به‌عنوان شرکای راهبردی دانشگاه در اجرای این پروژه نقش‌آفرینی کرده‌اند، تقدیر کرد و افزود: این پروژه یک افتخار ملی است و تمام ارکان دانشگاه، از تیم فنی و معاونت توسعه گرفته تا معاونت درمان و حوزه مالی، همراهی کاملی برای تسریع در روند اجرای آن داشته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حمایت‌های وزارت بهداشت گفت: معاونت توسعه، دفتر فنی و حوزه معاملات درمان وزارت بهداشت پشتیبانی مؤثری از این پروژه داشته‌اند و در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور استاندار برگزار شد، قول‌های لازم برای تسریع در راه‌اندازی این مرکز در سال جاری اخذ شد.

توکلی در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران پروژه، از پیمانکاران، مشاوران، تسهیلگران، مدیران شهری، شهرداری، همکاران حوزه برق منطقه‌ای، آب و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: با همدلی و همکاری جمعی، تلاش می‌کنیم این بیمارستان هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. پیگیری‌های لازم در حوزه تأمین و تجهیز تجهیزات سرمایه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم به‌زودی شاهد افتتاح این مرکز به‌عنوان قطب علمی روانشناسی و روانپزشکی کشور و افتخاری برای دانشگاه علوم پزشکی ایران باشیم.