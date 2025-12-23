مراکز تحقیقاتی با هزینه بالا و اثربخشی پایین تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل قیداری در مراسم بیست و ششمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی که صبح امروز سهشنبه دوم دی ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: پژوهش همزاد انسان است و انسان همیشه برای حل مسائل خود تحقیق و پژوهش کرده است. زادگاه و وجود پژوهش به خاطر حل مسئله است. سیاست ما این است که مسائلمان را با پژوهش حل کنیم.
وی ادامه داد: ما پژوهش را برای مقاله نمیخواهیم. البته که مقاله خوب است، معیارهایی مانند تعداد مقاله، انتشار مقاله و کیفیت، ضوابطی هستند که باید رعایت شوند اما مهمترین نکته این است که چه پژوهشی برای ما خوب بوده و چه مسائلی را حل کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بررسی انواع پژوهشها پرداخت و گفت: پژوهشها به پژوهشهای بنیادی، پژوهشهای کاربردی و در نهایت پژوهشهای توسعهای تقسیم میشوند. ممکن است در این زمینه تفاوت نظر وجود داشته باشد اما من فکر میکنم بهترین جایگاهی که الان باید در آن نقش ایفا کنیم، پژوهشهای کاربردی در سطح ارائه خدمات است.
وی افزود: ما دانشگاه علوم پزشکی هستیم و در سطح ارائه خدمات باید به پژوهشهای کاربردی توجه بیشتری داشته باشیم و در سطح ملی، برای حل مسائل کلان کشور، نگاه توسعهای داشته باشیم.
اگر ما بخشی از نظام ارائه خدمت هستیم، قطعاً باید در هر سه حوزه نقشآفرینی کنیم، اما تمرکز اصلی باید بر حل مشکلات در سطح نظام ارائه خدمات باشد.
قیداری با اشاره به اهمیت پژوهش در ارائه راهکار به سیاستگذاران و تصمیمگیران گفت: امروز اگر بحث یا اختلافی درباره ظرفیتهای پذیرش دانشجو وجود دارد باید نشان دهیم که راهحل این مسئله تولید انبوه نیست، بلکه تغییر سیاست، تغییر نظام بهکارگیری و اصلاح نظام پرداخت و اصلاح روشهاست. این مسائل کلان را پژوهش میتواند حل کند.
وی با بیان اینکه ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر پژوهشهای اثرگذار تاکید داریم و حل مسئله و اثرگذاری اجتماعی را لحاظ میکنیم، ادامه داد: ما قصد داریم به پژوهش عمق کیفی دهیم و در تولید محصول پیشقدم باشیم. شرکتهای دانشبنیان را توسعه بدهیم و پارک فناوری را گسترش دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه برای ماندگار کردن پژوهشگران در دانشگاه باید نخبگان را حذف کرده و شرایط را برای ماندن آنها فراهم کنیم. مشکلات آنها را از مشکلات معیشتی و زندگی گرفته تا مشکلات کاری و پژوهشی بشناسیم و حل کنیم.
قیداری ۳ پیشنهاد برای ارتقای پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی مطرح کرد و گفت: تعیین تکلیف مراکز تحقیقاتی با هزینه بالا و اثربخشی پایین است؛ یکی از مسائلی است که باید به آن توجه شود. مراکزی که فعالیت پژوهشی قابلتوجهی ندارند و از نظر کیفیت تأثیر چندانی ندارند، باید تعیین تکلیف شوند تا منابع محدود پژوهشی را به سمت مراکز کوشاتر، چابکتر و اثربخشتر هدایت شوند.
وی ادامه داد: نکته دیگر، حضور معاونت تحقیقات دانشگاه در عرصههای مهم تصمیمگیری و جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه است. پیشنهاد من این است که معاون تحقیقات دانشگاه در کمیته یا هیئت جذب دانشگاه حضور داشته باشد؛ چرا که جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی با حوزه پژوهش ارتباط مستقیم دارد و امیدوارم این ایده محقق شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهمیت پژوهش در بیمارستانها گفت: آمارها نشان میدهد بخش بزرگی از فعالیتهای پژوهشی ما در بستر بیمارستانها شکل میگیرد. به نظر میرسد باید بیمارستانها را ارتقا بدهیم و به سمت بیمارستانهای آموزشی، پژوهشی و درمانی حرکت کنیم. بیمارستانها هم از نظر ساختار، هم از نظر عنوان و تابلو باید تغییر کنند و در بیمارستانهای بزرگ و دارای ظرفیت پژوهشی معاونت پژوهشی ایجاد شود.
نظر شما