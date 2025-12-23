به گزارش خبرگزاری مهر، سعید امیری مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضائی نیروهای مسلح در رابطه با سامانه برگزاری مزایدههای الکترونیک قوه قضائیه (ستاد) گفت: هدف از برگزاری مزایدههای الکترونیکی قوه قضائیه در سامانه ستاد، حذف محدودیتهای جغرافیایی بود، در گذشته مردم باید از هر نقطه به واحد اجرای احکامی مراجعه میکردند، آگاهیها را مشاهده و در مزایدهها شرکت میکردند.
وی افزود: اکنون افراد در سراسر کشور بدون محدودیت جغرافیایی میتوانند در تعداد نامحدودی مزایده که برگزار میشود شرکت کنند، هدف افزایش رقابتپذیری بود که این اموال به قیمت واقعی به فروش برود، رقابت عادلانهتری صورت بگیرد، شفافیت حداکثری و مبارزه یکی از مهمترین هدفمان است.
امیری با بیان اینکه کاهش هزینهها، هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه یکی دیگر از اهداف این پروژه است، افزود: این طرح با توجه به مستندات قانونی، یعنی ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم توسعه قانون جمهوری اسلامی ایران و تبصره سه ماده نهم قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که قوه قضائیه را موظف کرد، مزایدهها را به صورت الکترونیک برگزار کند، اجرا میشود.
وی گفت: معاونت راهبردی قوه قضائیه به عنوان راهبر این پروژه سال ۱۴۰۳ اولین بار این طرح را در خراسان جنوبی و یکی از مجتمعهای قضائی استان تهران پایهریزی کرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز از سامانه ستاد رونمایی میشود، گفت: تمام واحدهای اجرایی احکام قوه قضائیه و واحدهای اجرایی در بستر سامانه ستاد دولت که با همکاری وزارت صمت این اتفاق افتاده است، مزایده برگزار میشود و مردم میتوانند در این مزایدهها شرکت کنند.
امیری افزود: اکنون دبیر اجرایی برگزاری مزایده معاونت راهبردی قوه قضائیه است و به صورت میدانی و مستمر به بخشهای مختلف کشور سرکشی، نظارت میکنند و از بخشهای اجرای احکام هم ارزیابی دارند.
وی بیان کرد: کنترل مزایدهها توسط سیستم انجام میشود و کمترین دخالت دستی وجود دارد، شرکتکنندگان یکدیگر را رؤیت نمیکنند و سطح جرایم مثل تبانی کم میشود، قیمت واقعی مشخص میشود و هیچ واسطهای وجود ندارد. این شفافیت برای تمام مشارکتکنندگان در این مزایده وجود دارد و این باعث میشود که هم رضایت مردم جلب شود، هم سرعت و هزینهها کم و امنیت مالی بیشتر میشود. یک فرصت برابری برای همه مردم ایجاد میشود که بتوانند از این امکان استفاده کنند.
