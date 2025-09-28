جمادیان: ترویج سبک زندگی اسلامی راهکار تحقق جامعه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعدالله جمادیان عصر یکشنبه در جلسهای با حضور جمعی از بانوان مذهبی و هیئتی شهرستان بیجار اظهار داشت: بانوان مؤمن و انقلابی همواره در خط مقدم پاسداری از ارزشهای اسلامی بودهاند و امروز نیز در ترویج فرهنگ عفاف، حجاب و سبک زندگی اسلامی، رسالت بزرگی بر دوش دارند.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل فرهنگی در شرایط کنونی، توجه به فرزندآوری و افزایش جمعیت است چرا که خانوادههای پرجمعیت ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، زمینهساز بالندگی نسل آینده و تقویت بنیانهای دینی جامعه خواهند بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی نسخهای جامع برای هدایت فرد و خانواده است، عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با ابزارهای رسانهای و فرهنگی در تلاشند تا ارزش خانواده و فرزندآوری را تضعیف کنند و در مقابل، سبک زندگی غربی را ترویج دهند، در حالیکه فرهنگ اسلامی ما بر حفظ بنیان خانواده، تربیت نسل صالح و تقویت پیوندهای اجتماعی تأکید دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مسیر، بانوان هیئتی و مذهبی میتوانند با الگوسازی، انتقال تجربه و فعالیتهای فرهنگی در سطح جامعه، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
جمادیان تأکید کرد: اداره تبلیغات اسلامی بیجار نیز با استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی و گروههای بانوان، برنامههای متنوعی را در حوزه سبک زندگی اسلامی و ترویج فرزندآوری دنبال میکند تا با همافزایی، گامی در جهت ارتقای فرهنگی شهرستان برداشته شود.
نظر شما