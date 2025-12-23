تکمیل نمازخانه مرکز دختران بیرجند در دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیر صبح سه‌شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان با تأکید بر جایگاه نماز در محیط‌های دانشگاهی، بر ضرورت تکمیل فضاهای مناسب برای اقامه نماز توسط دانشجویان تأکید کرد.

وی با یادآوری فرمایش شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که «دانشجو مؤذن جامعه است»، گفت: دانشگاه‌ها پیش از نقش‌آفرینی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، باید به فریضه واجب نماز توجه ویژه داشته باشند و این موضوع همواره از اولویت‌های دانشگاه ملی مهارت بوده است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی افزود: سیاست دانشگاه بر این است که تمامی جلسات اداری و آموزشی با اوقات شرعی نماز منطبق شود تا دانشجویان امکان حضور در نماز را داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت مرکز دختران بیرجند، تنها مرکز استان، اظهار داشت: حدود هزار و ۳۰۰ دانشجو در این مرکز مشغول تحصیل هستند که ۳۰ تا ۴۰ درصد آنان دانشجویان خوابگاهی‌اند بنابراین فضای نمازخانه موجود پاسخگوی نیاز آنان نیست و تکمیل این پروژه از مطالبات جدی دانشجویان به شمار می‌رود.

جهانگیر درباره روند اجرای پروژه نمازخانه گفت: سال گذشته یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اولیه اختصاص یافت و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی شامل فونداسیون، اسکلت، سقف و دیوارچینی انجام شده و برای تکمیل پروژه حداقل ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تکمیلی نیاز است.

رئیس دانشگاه با تأکید بر لزوم حمایت مسئولان استانی و پیگیری شورای اقامه نماز استان، گفت: امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پروژه نمازخانه مرکز دختران بیرجند در اسرع وقت آماده بهره‌برداری شود.