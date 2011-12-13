117 نقطه حادثه خیز در همدان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری در آغاز طرح امداد و نجات زمستانی در همدان اظهار داشت: در سال جاری 45 میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح نقاط حادثه خیز استان همدان اختصاص یافته است.

سامری با تاکید بر توسعه مناسب آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی ، گفت: در حال حاضر ضریب امنیتی جاده های استان همدان دوبرابر شده است.

وی با اشاره به اینکه43 نقطه حادثه خیز در استان همدان با تغییر شکل هندسی اصلاح شده اند، گفت: بقیه این نقاط نیز با همکاری و تعامل هر چه بیشتر نهادهای مسئول و خدمات رسان رفع خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان از طرح زمستانی پلیس راه به عنوان جهاد و خدمت رسانی بزرگ به مسافران و شاغلان صنعت حمل و نقل کالا و مسافر یاد کرد و افزود: استان همدان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر استان‌های غربی و ترانزیت کالا از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است.

تلفات ناشی از تصادفات در محورهای درون و برون شهری همدان کاهش یافت

سامری موقعیت گردشگری استان همدان را از دلایل پرتردد بودن محورهای مواصلاتی این استان بیان کرد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته توسط نهادهای مسئول سوانح و تلفات ناشی از تصادفات در محورهای درون و برون شهری همدان کاهش یافت.

وی با اشاره به مشارکت پلیس راه، پایانه‌ها، اورژانس، راه و ترابری‌، هلال احمر، اورژانس و امداد خودرو در اجرای این طرح، از آمادگی کامل برای خدمات رسانی به مسافران خبر داد.

رئیس پلیس راه استان همدان نیز از استقرار مأموران پلیس راه در محورهای صعب‌العبور و گردنه‌های برفگیر همدان به منظور تسهیل در امر تردد و روان سازی رفت و آمد خبر داد.

محمد خیری اظهار داشت: پلیس راه با حضور در محورهای سانحه خیز و فراهم کردن بستر ایمنی عبور و مرور از بروز سوانح احتمالی و راه بندان جلوگیری کرده و دستگاه‌های پشتیبان را در طرح زمستانی یاری می‌کند.

63 تیم پلیس راهور در محورهای مواصلاتی همدان مستقر می شوند

خیری اظهار داشت: روزانه 63 تیم پلیس راهور محورهای مواصلاتی این استان را پوشش می‌دهند.

وی افزود: 276 دستگاه خودرو اداره راه و ترابری به منظور بازگشایی محورها در زمان بارش برف در 37 پایگاه مستقر شدند.

وی عنوان کرد: تیم‌های پلیس راه در سه محور مهم شامل همه کسی، آوج و اسدآباد به صورت 24 ساعته و شبانه روزی مستقر و در مسیر گردنه‌های محور سوباشی‌، زاغه و دخان نیز گشت‌زنی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد: امدادگران هلال احمر نیز در شش پایگاه ثابت، دو پایگاه موقت و چهار تیم سیار آماده خدمت رسانی به آسیب دیدگان احتمالی سوانح رانندگی و در راه ماندگان هستند.

360 امدادگر در طرح زمستانی امداد و نجات جاده‌های همدان شرکت می کنند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز از استقرار360 امدادگر در طرح زمستانی امداد و نجات جاده‌های همدان خبر داد.

حمید ره انجام گفت: با شروع بارش‌ها از آبان ماه امسال سازمان هلال احمر آمادگی خود را برای امداد و نجات اعلام کرده است.

ره‌انجام ادامه داد: نیروهای هلال احمر در تمام حوادث حضوری سریع و موفق داشته و به صورت 24ساعته آماده ارائه خدمات هستند.

وی اضافه کرد: طرح ملی امداد و نجات زمستانی از 20 آذر در همدان اجرا و تا 25 اسفند سال جاری در جاده‌ها و کوهستان‌های پر خطر استان همدان ادامه خواهد داشت.

هفت پایگاه ثابت هلال احمر در محورهای برفگیر همدان مستقرند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد: علاوه بر هفت پایگاه ثابت هلال احمر، پنج پایگاه موقت در محورهای برفگیر این استان ایجاد و امدادگران هلال احمر در کانکس‌ها به منظور امداد رسانی به مسافران مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به آمادگی چرخ بال امداد استان همدان برای امداد هوایی در این استان گفت: در صورت نیاز هلی کوپتر امداد به پنج استان مجاور شامل اراک، قزوین‌، زنجان، لرستان و قم اعزام خواهد شد.