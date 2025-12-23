کاهش قیمت نفت پس از جهش ۲ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت که در معاملات روز گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته بود، در معاملات امروز کاهش اندکی را تجربه کرد. ایالات متحده اعلام کرده است ممکن است نفتهای توقیفشده ونزوئلا را به فروش برساند؛ موضوعی که در کنار حملات اوکراین به نفتکشهای روسیه، نگرانیها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.
بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با کاهش یک سنتی، معادل ۰.۰۲ درصد، به ۶۲ دلار و ۵ سنت رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵ سنت کاهش، معادل ۰.۰۷ درصد، در سطح ۵۷ دلار و ۹۶ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی روز گذشته بیش از ۲ درصد افزایش قیمت داشتند؛ بهطوریکه نفت برنت بهترین عملکرد روزانه خود را طی دو ماه اخیر ثبت کرد و نفت آمریکا نیز تا بالاترین سطح از چهاردهم نوامبر صعود یافت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، روز دوشنبه و در ادامه کمپین «فشار حداکثری» علیه ونزوئلا که شامل توقیف نفتکشهای ورودی و خروجی این کشور میشود، اعلام کرد احتمال دارد نفتهایی را که طی هفتههای اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف شدهاند، به فروش برساند.
وی گفت: «شاید این نفت را بفروشیم، شاید هم آن را نگه داریم. حتی میتوانیم از آن برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا استفاده کنیم.» ترامپ همچنین اضافه کرد که به گفته او، «اقدام هوشمندانه» برای رئیسجمهور ونزوئلا کنارهگیری از قدرت است.
تحلیلگران معتقدند با وجود احتمال کاهش جدی یا حتی صفر شدن صادرات نفت ونزوئلا در کوتاهمدت، عرضه نفت در بازار جهانی طی نیمه نخست سال آینده میلادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار خواهد داشت.
بر اساس برآوردها، مازاد عرضه جهانی نفت در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود؛ بنابراین، تداوم و طولانی شدن اختلال در عرضه میتواند به کاهش ذخایر نفتی و بروز کمبود در بازار منجر شود.
در این میان، تشدید درگیریها میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه نیز بهعنوان یکی از مسیرهای حیاتی صادراتی، بر نگرانیها افزوده است. نیروهای روسیه روز دوشنبه بندر اودسای اوکراین را هدف قرار داده و به تأسیسات بندری آن آسیب رساندند. همچنین روسیه در دومین حمله طی ۲۴ ساعت، یک کشتی اوکراینی را نیز مورد اصابت قرار داد.
در مقابل، اوکراین اعلام کرد در حملهای پهپادی، به دو نفتکش و دو اسکله در روسیه آسیب وارد کرده که منجر به آتشسوزی در یک روستا در منطقه کراسنادای این کشور شده است. اوکراین همچنین نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» روسیه را که برای دور زدن تحریمها فعالیت میکنند، هدف قرار داده است.
نظر شما