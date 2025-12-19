نفت در سراشیبی قیمت؛ هر بشکه برنت ۵۹ دلار و ۷۲ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه (۲۸ آذر) کاهش یافته و در آستانه دومین کاهش پیاپی هفتگی قرار دارد. تقویت دورنمای قرارداد صلح بین روسیه و اوکراین نگرانی در مورد مختل شدن عرضه ناشی از توقیف نفت‌کش‌های ونزوئلا را جبران کرده‌است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز (جمعه، ۲۸ آذر) با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۷ درصد کاهش به ۵۹ دلار و ۷۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۳ سنت معادل ۰.۲۳ درصد کاهش ۵۶ دلار و ۲ سنت معامله می‌شود.

نفت برنت ۲.۳ درصد و نفت آمریکا ۲.۵ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته‌اند.