نادرخانی: ۱۰ کیلومتر خط انتقال در شهرستان خرمدره احداث شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی گفت: امسال همچنین ۳۷۰ انشعاب آب در شهرستان خرمدره استانداردسازی شده است که از این تعداد ۳۰۰ فقره در روستاها و مابقی در شهر خرمدره انجام گرفته است.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال نیز بیش از ۱۵۰۰ متر عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در روستاهای خلج و سوکهریز اجرایی شده و استانداردسازی ۱۵۰ فقره انشعاب دیگر نیز در شهرستان خرمدره عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان هدف از اجرای این طرح ها را کاهش هدر رفت آب، ارتقاء شاخص های بهداشتی، کاهش سرانه تولید آب و توزیع عادلانه آن عنوان کرد.

نادرخانی افزود: امسال ۱۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در شهرستان خرمدره کشف و شناسایی شده که متخلفین با تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی شده اند.

وی به رشد ۲۰ درصدی کشف انشعابات غیرمجاز آب در شهرستان خرمدره نسبت به سال گذشته اشاره کرده و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر ۴۰ انشعاب غیرمجاز دیگر نیز کشف و شناسایی شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: با بهره گیری از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی نیز در شهرستان خرمدره برنامه ریزی برای تامین چهار کیلومتر لوله و اجرای تاسیسات آبرسانی برای انتقال آب به مجتمع های آبرسانی الوند، پلاس، خلیفه لو و سوکهریز آغاز شده است.

وی ارزش اعتباری این پروژه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: با اجرای این طرح، مشکل آب آشامیدنی اهالی این چهار مجتمع برطرف شده و اهالی آن از نعمت آب آشامیدنی پایدار و سالم برخوردار می شوند.