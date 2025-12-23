حسینی نسب: تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از منکرات اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمران حسینینسب ظهر پنج شنبه در سومین جلسه این ستاد بر ضرورت اقدام عملی ادارات پس از احصای معروفات و منکرات تأکید کرد و گفت: شناسایی معروفها و منکرها زمانی اثرگذار است که به برنامه و اقدام اجرایی منجر شود.
وی با بیان اینکه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بسیار گسترده است، افزود: درخواست احصای پنج معروف و پنج منکر از سوی ادارات با هدف توجه به مسائل واقعی و ملموس در حوزه اداری صورت گرفت.
امام جمعه سلطانیه دسترسی نداشتن مردم به برخی مسئولان را از مصادیق منکرات دانست و اظهار کرد: در برخی موارد، مسئولان دفاتر مانع دیدار مردم با رؤسای ادارات میشوند، در حالی که تکریم اربابرجوع و پاسخگویی به مراجعان از مهمترین معروفات اداری است.
حجتالاسلام حسینینسب با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک ظرفیت حمایتی برای ادارات است، تصریح کرد: رئیس هر اداره مسئول مستقیم معروفات و منکرات مجموعه خود است و باید پس از احصا، برای ترویج معروفات و رفع منکرات اقدام عملی انجام دهد.
وی تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از دیگر منکرات برشمرد و گفت: این موضوع موجب نارضایتی متقاضیان شده و لازم است بانکها پرداخت این تسهیلات را در اولویت نخست خود قرار دهند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سلطانیه با تبریک حلول ماه مبارک رجب، این ماه را ماه ذکر، استغفار و روزه دانست و افزود: ذکر موجب آرامش، استغفار پاککننده باطن از آلودگیها و روزه ماه رجب بهشتیکننده و نجاتبخش از آتش جهنم است.
وی همچنین با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع)، به تبیین نقش ائمه معصومین (ع) در قالب «انسان ۲۵۰ ساله» اشاره کرد و گفت: مصونسازی اسلام در برابر انحرافات، ایجاد چارچوب هویتی برای شیعیان و آمادهسازی جامعه برای بهدست گرفتن زمام حکومت، از مهمترین نقشهای ائمه اطهار (ع) بوده است.
در ابتدای این جلسه، اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سلطانیه به بیان معروفات و منکرات ادارات خود پرداختند. تکریم اربابرجوع، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر، آمادگی برای برگزاری یادواره شهدای اصناف و ورزشکاران و اجرای برنامههای فرهنگی در راستای ترویج ارزشها از جمله معروفات مطرحشده بود. همچنین تعطیلی مدارس و مشکلات آموزش مجازی، مشکلات مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و کمکاری در اجرای برنامههای فرهنگی مصوب، از جمله منکرات عنوان شد.
