به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سلسله نشستهای برخط با فرمانداران شهرستانهای استان گیلان که با هدف احصا و جمعبندی نیازهای ارتباطی پیش از سفر وزیر برگزار شد، فرمانداران مسائل، چالشها، درخواستها و نیازهای فوری شهرها و روستاهای خود را مطرح کردند و معاونان وزارت ارتباطات نیز برنامهها، الزامات فنی و روند اجرای پروژههای ارتباطی را تشریح کردند.
بررسی پروژههای زیرساختی غرب استان
بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در نشست برخط با فرمانداران شفت و فومن، وضعیت پوشش شبکه، نقاط فاقد آن تندهی و نیازهای زیرساختی این مناطق بهویژه مسیر فیبر نوری شهر تاریخی ماسوله را بررسی کرد.
وی اعلام کرد: دو پروژه سایت دکل ارتباطی در روستاهای کلتاسر و میش که شهرستان فومن در حال اجراست و ۱۵ کیلومتر حفاری فیبر نوری منازل و کسبوکارها انجام شده و پیشبینی میشود مشترکپذیری در دهه فجر آغاز شود. همچنین در شهرستان شفت از ۹۱ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۸۲ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند و پنج روستا در نوبت ابلاغ قرار دارند. اجرای فیبرنوری روستایی (طرح تار) در مسیر احمدسرگوراب تا امامزاده ابراهیم از ۷۱ کیلومتر ابلاغی، بیش از ۶۵ کیلومتر اجرا شده و پروژه ادامه دارد.
برنامهریزی برای اتصال روستاهای باقیمانده
مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات، در گفتوگوی برخط با فرماندار رودبار اعلام کرد: ۲۰ روستای این شهرستان برای بهبود وضعیت ارتباطی در دستور کار قرار دارند که هشت روستا به اپراتورها ابلاغ شده و ۱۲ روستای دیگر تا پایان برنامه هفتم توسعه به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
دستهبندی روستاها و محورهای جادهای فاقد پوشش
در نشست هماهنگی با فرماندار آستانهاشرفیه، محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها، بر ضرورت اجرای پروژه GNAF، پیگیری و اطلاعرسانی در حوزه ایران دیجیتال، رفع موانع ارتباطی و برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای روستایی پیش از سفر وزیر تأکید کرد و خواستار دستهبندی روستاها و محورهای جادهای فاقد پوشش یا دارای پوشش نامناسب شد.
پایش مستمر وضعیت ارتباطی شهرستانها
فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان، اعلام کرد: بهمنظور شناسایی و رفع مشکلات ارتباطی، فهرستی از مناطق دارای چالش به تمامی فرمانداریهای استان ارسال شده و وضعیت ارتباطی و پوشش این مناطق بهصورت مستمر توسط تیمهای کارشناسی پایش و بررسی میشود.
وی افزود: در مناطقی که یک اپراتور از پوشش و کیفیت مناسب برخوردار است، با بهرهگیری از رومینگ و ترابردپذیری میان اپراتورها، تلاش میشود مشکلات ارتباطی کاهش یافته و خدمات پایدارتر به مردم ارائه شود.
بررسی میدانی ارتباطات روستایی صومعهسرا
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در جلسه برخط با فرماندار صومعهسرا اعلام کرد: تاکنون بیش از ۶۰ روستا در این شهرستان پایش شده و در صورت اعلام مشکلات خاص از سوی فرمانداریها، تیمهای کارشناسی بههمراه کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمالغرب و نمایندگان فرمانداریها، برای بازدید میدانی و بررسی دقیق وضعیت ارتباطی اقدام خواهند کرد.
توسعه فیبر نوری و پایداری شبکه
محمدتقی شفیعی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد: با همکاری نهادهای مرتبط، فهرست نقاط دارای مشکل ارتباطی بهویژه در حوزه انتخابات شوراها جمعآوری و برای رفع کامل آنها اقدام میشود. وی توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها برای پوشش مناسب مدارس و انتخابات آتی و پیگیری مشکلات باتریهای پشتیبان سایتهای ارتباطی را ضروری دانست.
پیگیری ویژه مسائل ارتباطی چند شهرستان
در نشست جداگانه فرمانداران صومعهسرا، املش و رودسر با نیکمحمد بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی، موضوعاتی از جمله بررسی باتریهای پشتیبان سایتهای ارتباطی اشکورات، تعیین تکلیف سایتهای هایوب برای استفاده سایر اپراتورها، شناسایی روستاهای دارای پوشش ضعیف تلفن همراه در املش، بررسی نهایی وضعیت ارتباطی بخش رانکوه و تسریع در اجرای پروژه نصب دکل تنیان در صومعهسرا مطرح و پیگیری شد.
مصوبات اجرایی در شهرستان لنگرود
در جلسه برخط با حضور جواد غلامپور، مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استانها و فرماندار لنگرود، مقرر شد پوشش جادهای مسیر لیلاکوه به املش توسط اپراتورهای تلفن همراه پایش شود. همچنین رفع مشکل تلفن ثابت مرکز فنیوحرفهای لنگرود و تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در شهرهای چاف، چمخاله و اطاقور در دستور کار قرار گرفت.
رسیدگی به مشکلات ارتباطی رشت و خمام
در نشست با فرمانداران رشت و خمام، وضعیت پوشش آن تندهی در روستای خناچاه، شناسایی روستاهای دارای پوشش ضعیف تلفن همراه در شهرستان رشت و بررسی نهایی آن توسط بخش ICT مورد تأکید قرار گرفت. همچنین رفع مشکلات تلفن ثابت و اینترنت ADSL برای ۷۰۰ خانوار در شهر لشتنشاء و رسیدگی به مسائل مشابه در شهر سنگر بررسی شد.
نوسازی باتریها و توسعه فیبر نوری شهری
وحید مختاری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات، اعلام کرد: نوسازی باتریهای سایتهای دکل در دستور کار قرار گرفته و برگردان کابلهای مسی به فیبر نوری نیز مصوب شده است. وی افزود: اولویت اجرای این پروژه با شهرها و مراکز استانهاست و تکمیل آن حدود پنج سال زمان میبرد.
مختاری همچنین تصریح کرد: وضعیت پوشش ارتباطی مناطق شهری آستارا مطلوب است و ایرانسل تعهد توسعه شبکه فیبر نوری برای ۱۸۱۸۲ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴ را محقق کرده و رایتل نیز با پوشش ۲۰۰۰ خانوار تا سال ۱۴۰۶ متعهد است. در حوزه روستایی نیز از ۴۴ روستای بالای ۲۰ خانوار، وضعیت اکثر روستاها مطلوب است و روند تکمیل پوشش باقیمانده پیگیری میشود.
وی در نشست با فرماندار بندرانزلی اعلام کرد: در بخش غازیان اجرای فیبر نوری عمدتاً انجام شده و مابقی تا پایان سال تکمیل میشود. تمامی ۲۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از پوشش مطلوب و اتصال به شبکه ملی اطلاعات برخوردارند و توسعه پوشش روستایی و پروژههای USO همچنان در دست پیگیری است.
جمعبندی نهایی پیش از سفر وزیر
در پایان این نشستها مقرر شد تمامی مباحث، گزارشها و مطالبات فرمانداران و دستگاههای استانی بهصورت مکتوب و مستند در شورای برنامهریزی استان گیلان با حضور وزیر ارتباطات و استاندار گیلان مطرح و بهعنوان مصوبات رسمی سفر تصویب شود. محورهای اصلی این مصوبات شامل تقویت پوشش همراه در محورهای مواصلاتی، تکمیل پروژههای فیبر نوری منازل و کسبوکارها، رفع نقاط فاقد پوشش روستایی و جادهای و تأمین برق و باتریهای اضطراری سایتهای ارتباطی خواهد بود.
