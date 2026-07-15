اجرای ۹ سایت ارتباطی و توسعه فیبر نوری برای کاهش شکاف دیجیتال در بهمئی

سیده راضیه ملکحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد پروژههای ارتباطی در شهرستان بهمئی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی، پروژههای متعددی در این شهرستان با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون ۹ سایت ارتباطی به طور کامل اجرا و بهرهبرداری شده که این سایتها در مجموع ۶۸ روستا را تحت پوشش قرار دادهاند و نقش مهمی در بهبود دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات ارتباطی ایفا کردهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین چهار سایت ارتباطی ارتقا یافته که این اقدام موجب بهبود پوشش ارتباطی در چهار روستا شده است.
وی با اشاره به اجرای سه سایت جدید ارتباطی در شهرستان بهمئی تصریح کرد: پیشبینی میشود این سایتها پس از بهرهبرداری، پنج روستا را تحت پوشش خدمات ارتباطی قرار دهند.
ملک حسینی با بیان اینکه یک سایت دیگر نیز در حال ارتقاست، گفت: این سایت پس از تکمیل، پوشش ارتباطی سه روستا را بهبود خواهد داد.
وی بیان کرد: سایتهای جدید در روستاهای اسلامآباد بابا احمد، پهنوک، پاگچ کل جمشید و همچنین سایت روستای خنگ ناربنه پیر در حال اجراست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی در بهمئی افزود: سه سایت با قابلیت پوششدهی روستاهای خلیلی، سیدصفی و مامازینب در حال پیگیری برای اخذ ابلاغ قرار دارند و ارتقای سایت چهارراه چری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح فیبر نوری شهری در شهرستان بهمئی اظهار کرد: این پروژه با جدیت دنبال میشود و تاکنون ۱۰۰ درصد حفاری به طول هفت کیلومتر انجام شده و طرح حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ملک حسینی تاکید کرد: با تکمیل مراحل پایانی این پروژه، بهزودی پوشش اینترنت پرسرعت و پایدار در سطح شهری شهرستان بهمئی فراهم خواهد شد و زمینه ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی برای شهروندان فراهم میشود.
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