دوره سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی برگزار می‌شود

دوره مجازی «سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های آیت الله مصباح» با هدف آشنایی عمیق با هندسه جامع اندیشه این عالم برجسته و تقویت توان پاسخگویی به شبهات دینی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه، دوره مجازی سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی برگزار می‌شود.

این دوره با هدف آشنایی عمیق با هندسه جامع اندیشه آیت الله مصباح یزدی و تقویت توان پاسخگویی به شبهات دینی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

از جمله مزایای این دوره می‌توان به اولویت در طرح‌های استادی و استادیاری معاونت تهذیب و تربیت و همچنین اعطای جوایز ارزنده به نفرات برگزیده اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی tahzib.ismc.ir/mesbah مراجعه کنند.

