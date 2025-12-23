به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دبیرخانه امور معرفتی معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه، دوره مجازی سیر مطالعاتی آثار و اندیشه‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی برگزار می‌شود.

این دوره با هدف آشنایی عمیق با هندسه جامع اندیشه آیت الله مصباح یزدی و تقویت توان پاسخگویی به شبهات دینی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

از جمله مزایای این دوره می‌توان به اولویت در طرح‌های استادی و استادیاری معاونت تهذیب و تربیت و همچنین اعطای جوایز ارزنده به نفرات برگزیده اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی tahzib.ismc.ir/mesbah مراجعه کنند.