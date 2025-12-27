به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی عصر شنبه در ستاد بزرگداشت رحلت علامه مصباح یزدی در استان چهارمحال و بختیاری که با حضور اعضای ستاد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با اشاره به اینکه مرحوم علامه مشهور به استاد فکر بود، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ ستاد، تمامی طلاب سطح یک حوزه علمیه موظف به گذراندن طرح ولایت آیتالله مصباح هستند که این مهم به طور کامل اجرا میشود.
مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ابراز خرسندی از برپایی ویژهبرنامههای فاخر در استان در سالگرد ارتحال علامه مصباح، ادامه داد: در سالهای گذشته نیز شاهد این برنامهها با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و فرزند مرحوم علامه بودیم که جای قدردانی دارد.
سعیدی تصریح کرد: در شهرستانها و شهرها نیز برنامهریزی خوبی را برای بزرگداشت ایام منتهی به سالروز رحلت علامه شاهدیم که با حضور اساتید از قم برگزار خواهد شد.
وی با پیشنهاد برپایی اجتماع اساتید حوزه و دانشگاه در سالگرد ارتحال علامه مصباح، افزود: خوب است این اجتماع با محوریت اندیشه علامه مصباح برگزار شود و برپایی این دست اجتماعات و اجلاسیهها قطعاً باعث پاسداشت و زنده نگهداشتن اندیشه استاد خواهد شد.
سعیدی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف از ۱۳ دیماه، یادآور شد: جا دارد برنامهریزی برای برگزاری اجتماع اساتید حوزوی و دانشگاهی با محوریت اندیشه علامه مصباح بعد از ایام اعتکاف برنامهریزی شود.
یادآور میشود، در این جلسه که با حضور حجتالاسلام والمسلمین فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری همراه بود، برای برپایی هر چه باشکوهتر برنامههای بزرگداشت ارتحال آیتالله مصباح یزدی برنامهریزی شد.
