به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی طاهری عصر شنبه در ستاد بزرگداشت رحلت علامه مصباح یزدی در استان چهارمحال و بختیاری که با حضور اعضای ستاد در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال علامه مصباح، اظهار کرد: ایشان علامه را استاد فکر و شاید تنها عالم قرن حاضر دانستند که توانست علوم حوزوی را از متن و بطن حوزه تولید کند و به بطن اجتماع بکشاند.
مسئول دبیرخانه مردمی ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سالروز رحلت علامه مصباح روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده است، ادامه داد: هر چقدر انقلاب اسلامی به قلههای کمال نزدیکتر میشود قدرت نرمافزاری آن نمایانتر شده است اگرچه برخی تمدنها همچون تمدن غرب به لحاظ دانش ابزاری و سختافزاری شاید چه بسا قویتر از ما باشد.
طاهری با تأکید بر تمرکز علامه مصباح بر علوم انسانی اسلامی ایرانی بهعنوان نرمافزار تمدن اسلامی، بیان کرد: غرب تلاش دارد حوزه تقابلی با ما را سختافزاری و امنیتی کند و نه حوزه نرمافزاری و فرهنگی.
این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به نظریه ولایت فقیه مرحوم علامه که کلیت آن توسط امام (ره) طرح شده بود، گفت: ما هر چقدر در ابعاد سختافزاری پیشرفت کنیم، اگر قدرت نرمافزاری در حوزه فرهنگ، اجتماع و سیاست را پشتوانه حرکت تمدنی نکنیم، از درون تهی میشویم و افکار عمومی با این حرکت همراهی نخواهد کرد.
طاهری با اشاره به عدم توجه به حرکت نرمافزاری در ساختارهای اجتماع، تصریح کرد: رسالت ذاتی حوزه علمیه همین ترویج علوم انسانی و تولید مجتهدانه دانش انسانی از معدن علم یعنی علوم آل محمد (ص) است که باید بتواند علوم انسانی را بدون تأثر از مبانی دانش غرب تولید و ترویج کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد یادآور شد: عمق اندیشه علامه مصباح موجب انسجام جریانهای فرهنگی شد و بعد از رحلت ایشان شاهد تشتت در مباحث گفتمانی انقلاب اسلامی هستیم که کسی این خلأ را پر نکرده است.
مسئول دبیرخانه مردمی ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی علیه در استان در خصوص ویژهبرنامههای بزرگداشت سالگرد رحلت علامه مصباح در استان، اظهار کرد: از هشتم تا ۱۲ دیماه برنامههایی پیشبینی شده و این ظرفیت وجود دارد که با دعوت از اساتید و حضور در بین جمعهای نخبگانی، به موضوعات مختلف پرداخته شود.
طاهری تصریح کرد: در این راستا از حضور اساتیدی چون حجتالاسلام سلیمانی امیری، حجتالاسلام خسروپناه و حجتالاسلام جعفری در استان بهرهمند خواهیم شد.
