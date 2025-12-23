به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طاهری باباناری از برگزاری جشنواره گل نرگس این شهرستان خبر داد و گفت: این جشنواره به همت اتاق اصناف و با همکاری دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه گردشگری برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه گل نرگس در بوم شهرستان خفر ادامه داد: گل نرگس یکی از نعمتهای الهی است که در این منطقه بهخوبی رشد میکند و بر همین اساس، جشنواره گل نرگس هر ساله با ایجاد غرفههای متنوع برای معرفی محصولات و صنایعدستی شهرستان برنامهریزی میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی خفر افزود: جشنواره امسال در بوستان غدیر شهر بابانار برگزار خواهد شد و بیش از ۵۰ غرفه برای عرضه گل نرگس، محصولات کشاورزی، صنایعدستی و غذاهای بومی و محلی توسط تولیدکنندگان اولیه پیشبینی شده است.
طاهری باباناری مهمترین هدف این جشنواره را معرفی ظرفیتهای شهرستان خفر، جذب سرمایهگذار و ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای شهروندان و گردشگران عنوان کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر با بیان اینکه امکان خرید مستقیم گل نرگس و دیگر محصولات برای بازدیدکنندگان فراهم است، از عموم مردم استان فارس و مسئولان استانی و شهرستانی برای حضور در این رویداد دعوت کرد و افزود: جشنواره گل نرگس شهرستان خفر در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
