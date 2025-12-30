  1. استانها
  2. فارس
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

صنعتگران فارس در نمایشگاه‌های ملی صنایع‌دستی کشور حضور مؤثر دارند

شیراز-معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس از حضور فعال صنعتگران این استان در چند نمایشگاه مهم صنایع‌دستی کشور خبر داد و این رویداد را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فارس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلیمی، ظهر سه‌شنبه با اشاره به حضور صنعتگران این استان در نمایشگاه‌های ملی صنایع‌دستی اظهار کرد: استان فارس با اعزام ۱۳ نفر از صنعتگران شاخص خود در نمایشگاه‌های مختلف کشور، توانست جلوه‌ای از هنر، خلاقیت و هویت فرهنگی این استان را به نمایش بگذارد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: صنعتگران فارس در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرهنگ اقوام استان گلستان که از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار شد، با ارائه آثاری در رشته‌های جوک‌کاری، قلم‌زنی، تراش سنگ‌های قیمتی و نمدمالی حضور داشتند. همچنین در نمایشگاه صنایع‌دستی هرمزگان از اول تا پنجم دی‌ماه، هنرمندان فارس در رشته‌های منبت شیراز، خاتم‌کاری، احجام چوبی و تراش سنگ‌های قیمتی به معرفی آثار خود پرداختند.

سلیمی ادامه داد: در نمایشگاه صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان که از ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه برگزار می‌شود نیز رشته‌هایی همچون دست‌بافته‌های داری، شیشه‌گری سنتی، رودوزی‌های الحاقی و سفال و سرامیک از سوی صنعتگران استان فارس معرفی و عرضه می‌شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر اهمیت صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی تصریح کرد: صنایع‌دستی بازتاب‌دهنده تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی است و حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

وی در پایان گفت: توسعه بازار فروش، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان، حمایت از تولیدات بومی و تقویت اقتصاد فرهنگی از مهم‌ترین دستاوردهای این نمایشگاه‌هاست و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با حمایت هدفمند از صنعتگران، در مسیر حفظ، احیا و توسعه صنایع‌دستی اصیل استان گام برمی‌دارد.

