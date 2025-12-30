به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلیمی، ظهر سهشنبه با اشاره به حضور صنعتگران این استان در نمایشگاههای ملی صنایعدستی اظهار کرد: استان فارس با اعزام ۱۳ نفر از صنعتگران شاخص خود در نمایشگاههای مختلف کشور، توانست جلوهای از هنر، خلاقیت و هویت فرهنگی این استان را به نمایش بگذارد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افزود: صنعتگران فارس در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی فرهنگ اقوام استان گلستان که از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار شد، با ارائه آثاری در رشتههای جوککاری، قلمزنی، تراش سنگهای قیمتی و نمدمالی حضور داشتند. همچنین در نمایشگاه صنایعدستی هرمزگان از اول تا پنجم دیماه، هنرمندان فارس در رشتههای منبت شیراز، خاتمکاری، احجام چوبی و تراش سنگهای قیمتی به معرفی آثار خود پرداختند.
سلیمی ادامه داد: در نمایشگاه صنایعدستی سیستان و بلوچستان که از ۱۰ تا ۱۳ دیماه برگزار میشود نیز رشتههایی همچون دستبافتههای داری، شیشهگری سنتی، رودوزیهای الحاقی و سفال و سرامیک از سوی صنعتگران استان فارس معرفی و عرضه میشود.
معاون صنایعدستی استان فارس با تأکید بر اهمیت صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی تصریح کرد: صنایعدستی بازتابدهنده تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی است و حضور در چنین نمایشگاههایی نقش مهمی در انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده دارد.
وی در پایان گفت: توسعه بازار فروش، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان، حمایت از تولیدات بومی و تقویت اقتصاد فرهنگی از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاههاست و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با حمایت هدفمند از صنعتگران، در مسیر حفظ، احیا و توسعه صنایعدستی اصیل استان گام برمیدارد.
