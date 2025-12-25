مریدی: گردشگری تنها راه نجات اقتصاد فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی ظهر پنجشنبه در نشست جامعه هتلداران استان فارس با تأکید بر آینده‌محور بودن گردشگری، این حوزه را تنها راه برون‌رفت اقتصاد استان دانست و گفت: با توجه به شرایط موجود در بخش‌های صنعت و کشاورزی، فضای پیشِ‌رو، فضای گردشگری است و توسعه فارس ناگزیر باید بر این محور استوار شود.

وی با بیان اینکه به آینده امیدوار است، افزود: باور دارم درهای توسعه گشوده خواهد شد، اما این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و اصلاح نگاه‌های نادرست است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با طرح چهار پرسش کلیدی در حوزه گردشگری افزود: نخستین پرسش این است که تا چه اندازه برای جذب سرمایه‌گذار تلاش کرده‌ایم و آیا واقعاً برای حضور سرمایه‌گذاران در فارس فرش قرمز پهن کرده‌ایم یا خیر. اگر طی شش ماه نتوانیم سرمایه‌گذاری مؤثر جذب کنیم، باید صادقانه در عملکرد خود تجدیدنظر کنیم.

مریدی دومین شاخص ارزیابی را میزان اشغال تخت‌های اقامتی عنوان کرد و گفت: سطح اشغال هتل‌ها باید به عددی منطقی و قابل قبول برسد. سومین محور نیز مربوط به صنایع‌دستی است؛ اینکه در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها چه میزان فروش واقعی داشته‌ایم، چراکه ارزش جشنواره به فروش آن است، نه صرفاً برگزاری.

وی چهارمین پرسش اساسی را بهره‌گیری از فضای دیجیتال دانست و تصریح کرد: اگر نتوانیم از ابزارهای نوین و ظرفیت‌های دیجیتال به‌روز استفاده کنیم، از رقابت عقب می‌مانیم. اگر پاسخ روشنی برای این چهار محور نداشته باشیم، وجود اداره‌کل میراث فرهنگی اهمیتی نخواهد داشت و حتی نبود آن نیز سودمندتر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با انتقاد از دخالت در نرخ‌گذاری خدمات اقامتی گفت: اینکه برای هتلداران نرخ تعیین کنیم، واقعاً شرم‌آور است. قرار نیست دایه مهربان‌تر از مادر باشیم؛ هتلداران بهتر از هر کسی بازار خود را می‌شناسند و می‌دانند چگونه آن را مدیریت کنند.

مریدی با اشاره به فشارهای واردشده به هتلداران در زمان برگزاری رویدادها افزود: اگر قرار است رویدادی برگزار شود، چرا باید هتل‌ها متحمل تخفیف‌های اجباری شوند؟ اگر این رویدادها قرار نیست به رونق گردشگری منجر شود، اساساً چرا برگزار می‌شوند؟ شور و هیجان برای برگزارکنندگان است، اما نباید صنعت گردشگری متضرر شود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه شیراز در گردشگری کشور ادامه داد: اینجا شیراز است و همه باید این را درک کنند. گردشگری یک صنعت است و در صنعت، ارائه خدمات رایگان معنا ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به لزوم احترام به سرمایه‌گذاران تصریح کرد: اینجا حریم هتلداران است و هیچ فرد یا نهادی بدون اجازه آن‌ها حق ورود و دخالت ندارد. نمی‌شود سرمایه‌گذاری انجام شود اما امکان بهره‌برداری از آن فراهم نباشد.

مریدی در پایان با خطاب قرار دادن جامعه هتلداران استان تأکید کرد: هتلداران باید با اقتدار از حریم حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری خود دفاع کنند و این صنعت با سرمایه، ریسک و تلاش شما شکل گرفته و هیچ‌کس حق ندارد بدون نظر شما در آن دخالت کند.