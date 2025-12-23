به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری رباینده یک دختر جوان خبر داد و تشریح کرد: با وصول یک فقره پرونده نیابت قضائی با شکایت شاکی از دادسرای یکی از شهرستان‌های کشور و ارجاع آن از دادسرای امور جنایی تهران به اداره یازدهم پلیس آگاهی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: بررسی‌ها نشان می‌داد دختر شاکی اواخر آبان ماه امسال هنگام بازگشت از محل کار به منزل ناپدید و تلفن همراه وی از دسترس خارج شده است. همچنین خودروی نامبرده به‌صورت مشکوک در مسیر رها شده بود. تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که نامزد سابق وی به هویت "ب" عامل ربوده شدن این دختر است.

سرهنگ نثاری ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی مشخص شد، خودروی متهم در استان تهران حضور دارد؛ در همین راستا و پس از هماهنگی قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی به‌طور همزمان به آدرس‌های شناسایی‌شده در تهرانپارس و بومهن اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه و رهاسازی فرد ربوده‌شده شدند؛ همچنین متهم پرونده نیز که قصد فرار و مقاومت در برابر پلیس را داشت، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به ربایش دختر جوان با انگیزه انتقام‌جویی پس از قطع رابطه و صدور حکم طلاق اعتراف کرد و گفت وی را با کمک برادرش به تهران منتقل و در منزلی در بومهن نگهداری کرده است.

سرهنگ نثاری در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از معرفی به مرجع قضائی و صدور قرار وثیقه قانونی، با دستور مقام قضائی برای اعزام به شهرستان صادرکننده نیابت، تحویل یگان بدرقه انتظامی شد.