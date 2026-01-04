به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: به‌منظور مقابله مؤثر با مواد نوظهور و جلوگیری از بروز خلأ قانونی، لایحه‌ای تدوین شده تا پس از اعلام سازمان بهداشت جهانی، این مواد به‌عنوان مخدر غیرقانونی تلقی و امکان برخورد قضائی با آن‌ها فراهم شود.

وی افزود: ظهور مواد مخدر صنعتی در جهان، معمولاً یک فرآیند طولانی را می‌گذراند؛ به این معنا که مخدر تولید و توزیع شده و افراد آن را با اسامی مختلف زیادی مصرف می‌کنند، بدون آنکه در ابتدا مشخص باشد که ماهیت مخدر دارد.

ذوالفقاری همچنین بیان کرد: در چنین شرایطی، حتی اگر مأموران انتظامی این مواد را کشف کنند، به دلیل نبود قانون مشخص برای برخورد، سیستم قضائی با مشکل مواجه می‌شود. راهکار این موضوع، جرم‌انگاری این مواد از طریق مجلس است تا برای آن‌ها مجازات تعیین شود و سپس، پلیس و دستگاه قضائی بتوانند برخورد قانونی انجام دهند.

وی ادامه داد: در تدوین لایحه‌ای جدید به مجلس، پیشنهاد داده‌ایم که پس از اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مخدر بودن یک ماده، ستاد مبارزه با مواد مخدر بتواند آن را به‌عنوان مخدر غیرقانونی تلقی کند و بر مبنای نوع مخدرهای هم‌سنخ، امکان تعیین مجازات از سوی قضات فراهم شود. اگر مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند، امکان اجرای این روند میسر می‌شود.