۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

بی‌محلی فرانسه و ایتالیا به رأی دیوان کیفری بین‌المللی

رسانه ها اعلام کردند که با عبور هواپیمای حامل نتانیاهو در مسیر به آمریکا از حریم هوایی یونان، ایتالیا و فرانسه، این کشورها به رأی دیوان کیفری بین‌المللی علیه این جنایت کار بی‌محلی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلوریدا سفر کرده بود، با وجود حکم بازداشت صادره علیه وی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، از حریم هوایی ۳ کشور عضو اساسنامه رم عبور کرد.

طبق داده‌های فلایت رادار، این هواپیما با استفاده از حریم هوایی یونان، ایتالیا و فرانسه به اقیانوس اطلس رسید.

این هواپیما مسیری متفاوت از مسیری را طی کرد که نتانیاهو هنگام سفر به نیویورک در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن استفاده کرد.

هواپیمای نتانیاهو هنگام سفر به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، از حریم هوایی یونان و ایتالیا استفاده کرد؛ اما وارد حریم هوایی فرانسه نشده بود.

این در حالیست که دیوان کیفری بین‌المللی یکم آذرماه سال ۱۴۰۳ حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد؛ حکمی که علت صدور آن، ارتکاب جنایات جنگی در غزه از سوی این دو مقام رژیم صهیونیستی اعلام شد.

