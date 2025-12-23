تماس اضطراری شهروند، جان زن کمالشهری را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی عصر سه شنبه اظهار کرد: در پی گزارش فوری و تماس اضطراری شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر آتش سوزی عمدی در یکی از خیابان‌های کمالشهر تیمی از گشت انتظامی کلانتری ۲۴ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با رسیدن به محل حادثه با صحنه‌ای مواجه شدند که یک مرد در حال گسترش آتش به داخل خودرو سمند و اقدام برای آتش زدن همسرش بود که با درایت و شجاعت مأموران حاضر در صحنه این عمل خطرناک متهم بلافاصله متوقف و زن مجروح پیش از رسیدن آسیب جدی از محل حادثه خارج و برای دریافت خدمات درمانی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ گودرزی با اشاره به حال مساعد همسر متهم تصریح کرد: متهم در محل دستگیر و انگیزه ارتکاب عمل مجرمانه خود را اختلافات خانوادگی با همسرش اعلام داشت و در ادامه با کشف آثار و مستندات جرم بلافاصله پرونده قضائی تشکیل و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده پلیس کرج افزود: از شهروند مسئول و بیداری که با تماس به موقع با سامانه ۱۱۰ جان یک هموطن را نجات داد صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و این اقدام نشان می‌دهد که یک تماس با پلیس می‌تواند زندگی یک نفر را نجات دهد.

این مقام انتظامی در پایان خطاب به شهروندان گفت: یادمان باشد که عدم کنترل خشم می‌تواند ویرانی‌های جبران ناپذیری به بار آورد، بیایید با گفتگو و تحکیم بنیان خانواده جامعه‌ای امن و سالم بسازیم.