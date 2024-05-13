مواد فروش اطراف مدارس کرج در دام پلیس گرفتار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۷ مهرویلا مشخص شد فردی ناشناس اقدام به توزیع مواد مخدر در اطراف مدارس می‌کند.

وی افزود: بلافاصله مأموران کلانتری در قالب اکیپ ویژه و ایجاد گشت‌های محسوس و نامحسوس در اطراف مدارس در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند مواد فروش را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، مطرح کرد: مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر جزو اولویت‌های کاری مجموعه انتظامی شهرستان است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.