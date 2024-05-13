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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۸

فرمانده انتظامی کرج:

مواد فروش اطراف مدارس کرج در دام پلیس گرفتار شد

مواد فروش اطراف مدارس کرج در دام پلیس گرفتار شد

کرج- فرمانده انتظامی کرج از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر که اقدام به فعالیت در اطراف مدارس این شهرستان می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۷ مهرویلا مشخص شد فردی ناشناس اقدام به توزیع مواد مخدر در اطراف مدارس می‌کند.

وی افزود: بلافاصله مأموران کلانتری در قالب اکیپ ویژه و ایجاد گشت‌های محسوس و نامحسوس در اطراف مدارس در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند مواد فروش را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، مطرح کرد: مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر جزو اولویت‌های کاری مجموعه انتظامی شهرستان است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6105067

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    نظرات

    • علی فتحی IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      39 4
      پاسخ
      لطفامواد فروشان خیابان برزنت والمهدی را جمع اوری کنید
      • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
        34 6
        نمیشه اونا رو جمع کرد چون به محض جمع اوری در کمتر از ثانیه جاشون پر میشه
    • GB ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      39 5
      پاسخ
      ای بی وجدان. حالا میره دادگستری یک ماه حبس میاد بیرون
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      28 3
      پاسخ
      اه ،این درسته ،دست اون درست ،،این حیونهارو ،دیگه رها نکنید،لطفا
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      6 4
      پاسخ
      خالمهدی هشت متری دوم مواد فروش زیاده لطفا جمعشون کپید
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 1
      پاسخ
      این خبرها خیلی پیش پا افتاده است برای چی بیان میکنید .کسی اصلا به ان توجه نمیکند .بی اهمیت است
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هیچ نظری ندارم
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اشد مجازات برای این فرد از قوه محترم قضاییه در خواست داریم خواهشاً ترحم ومماشات نشود
    • ناشناس IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
      3 4
      پاسخ
      بعد از حبس ازادنکنن خوبه میرن زندان بدتر بیرون میان قانون سختی برای این افراد باید در نظر گرفته بشه
    • بهراد IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
      7 0
      پاسخ
      من موندم چرا جدیدا فعالیت های پلیس بخاطر رضایت مردم زیاد شده خنده داره بخدا ،،،، تا پارسال با کلی مراجعه و نامه نگاری در خصوص جمع کردن یه خانواده مواد فروش که ۳ ماه دنبالش بودیم تاثیری نداشت و افراد پلیس در خفی مشخصات ما رو که شاکی بودیم به اون خانواده مواد فروش میدادند که فلان همسایه شما شاکی بوده
    • مهدی پناهی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
      4 1
      پاسخ
      الان شما با کی هستید پیام میدید بیایند جمع کنند؟!

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