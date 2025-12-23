به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات بازگشایی اضطراری راههای کشاورزی با تمرکز بر مناطقی که بیشترین حجم محصولات قابل برداشت را دارند، آغاز و تکمیل شد. این اقدام با توجه به فرا رسیدن زمان برداشت محصولات کشاورزی و اختلال در روند انتقال به بازار که نگرانیهای جدی برای کشاورزان منطقه ایجاد کرده بود یک اولویت حیاتی محسوب میشد.
رضا راونگی نژاد، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری بیدریغ بخش خصوصی در تأمین سریع تجهیزات برای رفع انسداد اولیه مسیرها، و نقش مؤثر این همیاری در بازگشایی جادههای بین مزارع بیان داشت: بارندگی اخیر، خساراتی به جادههای دسترسی اراضی کشاورزی، بندها و سیلبندهای مزارع کشاورزی و نخیلات منطقه وارد کرده است.
وی تأکید کرد که این اقدامات و عملیات بازگشایی راهها تنها به صورت موقت و با هدف رفع انسداد مسیرهای اصلی، تسهیل دسترسی موقت کشاورزان به زمینهای خود برای خروج محصولات زیر کشت انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیریک با اشاره به تخریب برخی زیرساختهای کشاورزی از قبیل جادههای بین مزارع، بندها و سیلبندها، افزود: این اقدامات موقتی، کافی نیست و برای اجرای پروژههای عمرانی پایدار و بازسازی اساسی زیر ساختها، تأمین اعتبار ویژه از سوی مراجع ضروری است تا بتوانیم از تکرار این خسارات در آینده جلوگیری کنیم.
