۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

نوچه ناسار: چهره اعضای هیئت اجرایی انتخابات در دامغان شناخته شد

دامغان- فرماندار دامغان از برگزاری انتخابات معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره شوراهای اسلامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر سه شنبه در نشست ستاد انتخابات دامغان در فرمانداری ضمن اشاره به فراهم‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تاکید کرد: انتخابات معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان دامغان برگزار شد

وی ضمن اشاره به نقش مهم هیئت اجرایی انتخابات بیان کرد: تلاش شده تا اعضای هیئت اجرایی از معتمدان مردم انتخاب شوند تا بتوانیم اعتماد مردم را بیش از گذشته جلب کرده و مقدمات مشارکت گسترده مردم را فراهم سازیم.

فرماندار دامغان همچنین گفت: اعضای هیئت اجرایی انتخابات از میان اقشار مختلف و اثرگذار جامعه از جمله معتمدین بازار، فرهنگیان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، روحانیون و فعالان هیئات مذهبی انتخاب می‌شوند و در کنار وزارت کشور، مسئولیت خطیر اجرای انتخابات را بر عهده دارند.

نوچه ناسار شوراهای اسلامی شهر و روستا را از نزدیک‌ترین نهادهای قانونی به مردم دانست و گفت: شوراها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقش مؤثری در انتقال مطالبات مردمی و تحقق مشارکت اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به الزامات قانونی برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: بر اساس قانون انتخابات، تشکیل هیئت اجرایی و فراهم‌سازی بستر قانونی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از وظایف قانونی وزارت کشور و فرمانداری‌ها است.

فرماندار دامغان سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت را چهار رکن اصلی انتخابات برشمرد و افزود: رعایت این اصول در کنار عدالت و بی‌طرفی، از الزامات برگزاری انتخاباتی قانونمند و قابل اعتماد است و مجموعه عوامل اجرایی با التزام به این اصول، مسئولیت محوله از سوی نظام را اجرا خواهند کرد.

