معتمدین انتخابات شورای شهرهای رودان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تعیین معتمدین اصلی و علی‌البدل هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان رودان، با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این نشست با تأکید بر اهمیت و حساسیت فرآیند انتخابات، بر لزوم رعایت دقیق قوانین، بی‌طرفی کامل، امانت‌داری و اجرای صحیح تمامی مراحل انتخابات تأکید کرد و گفت: سلامت انتخابات و جلب اعتماد عمومی، مهم‌ترین وظیفه عوامل اجرایی است و باید با همکاری و هماهنگی همه اعضا، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند فراهم شود.

در ادامه این جلسه و پس از برگزاری رأی‌گیری، افراد ذیل به ترتیب آرا به عنوان معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان رودان انتخاب شدند:

اکبر خرمی، بختیار نجفی، ادریس بلالی، علی نجفی، کورش نیک‌طبع، حسن نجفی، حمید قدسی و مظفر نجفی