هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در لارستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند تشکیل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لارستان صبح سه شنبه با حضور فرماندار لارستان، رئیس دادگستری لارستان، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لارستان و جمعی از معتمدین محلی برگزار شد.

مختار عباسی فرماندار لارستان در این نشست، انتخابات را یکی از افتخارات ۴۶ ساله نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: برگزاری انتخابات توسط خود مردم، بارزترین نشانه دخیل بودن ملت در سرنوشت کشور است.

وی با تأکید بر لزوم سرلوحه قرار دادن وصایای امام راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ادامه داد: ما به عنوان مجریان انتخابات وظیفه داریم امانت‌دار رأی مردم باشیم و این امانت‌داری باید در اذهان عمومی تثبیت شود تا اعتماد عمومی خدشه‌دار نگردد.

فرماندار لارستان تصریح کرد: اولویت نخست ما برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری است و اعضای انتخاب شده برای هیئت اجرایی و نظارت باید افرادی متعهد باشند که رضایت مردم و خدا را در نظر بگیرند.

در ادامه این نشست، پس از انجام فرآیند رأی‌گیری از میان ۳۰ نفر از معتمدین دعوت‌شده، ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۵ نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

اعضای اصلی:

۱. منصور محتاجی ۲. رامین اقتداری ۳. عباس ریاحی ۴. محمد قنادی ۵. سمیه معمارزاده ۶. عبدالله نجاری ۷. ابوطالب مدرسی ۸. صفا فرجام

اعضای علی‌البدل:

۱. کاظم رحیمی نژاد ۲. محمد زارع ۳. قدرت یادگاری فرد ۴. ابوطالب روئینا ۵. زهره کیان پور