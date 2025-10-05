رمضانی: واردات گندم پس از سه سال در مازندران از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه گندم، آرد و نان استان مازندران افزود: پس از سه سال توقف، واردات گندم خارجی به استان از سر گرفته شده است و نخستین محموله به وزن حدود پنج هزار تن امروز در بندر امیرآباد تخلیه شده است.

وی‌گفت:این محموله بخشی از مجوز واردات ۳۰ هزار تن گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر است که به زودی به سیلوهای ذخیره‌سازی استان منتقل می‌شود.

رمضانی با اشاره به پیگیری‌های استاندار مازندران گفت: این اقدام باعث تقویت تامین گندم و بهبود کیفیت آرد و نان در استان خواهد شد.

همچنین محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بر لزوم تشویق نانوایان به ایجاد مجتمع‌های نانوایی تاکید کرد و اظهار داشت: تجمیع نانوایی‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به ارتقای کیفیت نان کمک می‌کند.

در این جلسه محدودیت خرید آرد از استان گلستان نیز تصویب شد تا حمایت از تولید داخل بیشتر شود. با ترکیب گندم وارداتی و داخلی انتظار می‌رود کیفیت آرد و نان در استان به طور قابل توجهی بهبود یابد.

در پایان اعلام شد که مراحل نهایی پرداخت تسهیلات بانکی برای نانوایان جهت خرید تجهیزات دوگانه‌سوز و موتور برق در حال انجام است و بانک‌های عامل آماده پرداخت این تسهیلات هستند.