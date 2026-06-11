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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

کشف ۶۳ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در نوشهر

کشف ۶۳ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در نوشهر

نوشهر -فرمانده انتظامی نوشهر  از کشف آرد خارج از شبکه توزیع در شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار داشت: قاچاق، احتکار و عدم ارائه کالاهای اساسی به شهروندان ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی شدیدی را به مردم وارد می‌کند و به همین علت برخورد پلیس با فعالان این عرصه همواره در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز بخصوص آرد یارانه ای در شهرستان نوشهر با رصد صورت گرفته با همکاری اداره صنعت معدن تجارت از یک هایپر مارکت تعداد ۶۳ کیسه آرد قاچاق کشف شد.

وی در پایان افزود: برای این واحد متخلف پرونده تشکیل و آردهای مکشوفه ضبط و به اداره صمت منتقل گردیده است.

کد مطلب 6857358

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