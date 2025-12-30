به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وضعیت اضطراری برای یک فروند قایق تفریحی در محدوده آب‌های شرق جزیره کیش عملیات جست‌وجو و نجات با هماهنگی مرکز جست‌وجو و نجات دریایی استان هرمزگان و اداره بنادر و دریانوردی کیش آغاز شد.

در این عملیات، شناور امدادی «ناجی ۱۶» با اقدام به موقع و هماهنگی کامل نیروهای تخصصی جست‌وجو و نجات دریایی، به محل حادثه اعزام و موفق شد ۱۱ نفر از گردشگران مضطر را از خطر نجات دهد.

نجات‌یافتگان پس از دریافت کمک‌های اولیه به‌منظور انجام اقدامات پزشکی تکمیلی به جزیره کیش انتقال یافتند.

بروز چنین شرایط اضطراری، ضرورت رعایت الزامات و نکات ایمنی دریایی از سوی گردشگران و مسافران را یادآور می‌شود. استفاده از جلیقه نجات و تجهیزات ایمنی استاندارد در طول سفرهای دریایی، تضمین‌کننده سفری ایمن، لذت‌بخش و خاطره‌انگیز در کرانه‌های فیروزه‌ای خلیج فارس و جزیره زیبای کیش است و می‌تواند از تلخ شدن این تجربه برای مسافران و همراهان آنان جلوگیری کند.