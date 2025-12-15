به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده با اشاره به هشدارهای اعلامی از سوی مدیریت بحران و اداره کل هواشناسی استان مبنی بر شرایط نامساعد جوی در مناطق دریایی استان، اظهار کرد: مرکز هماهنگی جستوجو و نجات دریایی بندرعباس با رویکردی پیشگیرانه، از ۱۰ روز گذشته تاکنون پایش و بررسی مستمر و لحظهای مدلهای هواشناسی دریایی منطقهای و بینالمللی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در همین راستا، اطلاعرسانی لازم به بنادر مرکز، شرق و غرب استان بهمنظور آمادگی کامل و اتخاذ تمهیدات ایمنی و دریانوردی در مسیرهای تردد شناورها انجام شده و هشدارهای ایمنی به تعاونیهای صیادی، گردشگری و بخش مسافری در خصوص شرایط پیشرو ابلاغ شده است.
معاون دریایی بنادر هرمزگان ادامه داد: همچنین اطلاعرسانی به کشتیها و شناورهای در حال تردد در آبراههای استان از طریق سیستم ناوتکس صورت گرفته و اقدامات ایمنی لازم از طریق برگزاری نشستهای هماهنگی با مدیران بنادر مسافری و گردشگری و نیز مالکان و نمایندگان شناورهای مسافری و گردشگری انجام شده است.
مکیزاده اعزام شناورهای ناجی بهمنظور هشدار و اعلام آمادگی به شناورهای مستقر در لنگرگاههای دریایی و مسیرهای مسافری استان را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: هماهنگیهای لازم با تمامی ارگانهای دریایی از جمله شیلات، ندسا، دریابانی، نداجا و شرکتهای کشتیرانی نیز صورت گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح ایمنی دریانوردی، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و حفظ جان دریانوردان و مسافران دریایی در شرایط نامساعد جوی انجام میشود.
گفتنی است؛ سامانه بارشی در استان هرمزگان که از صبح سه شنبه ۲۵ تا اواخر وقت جمعه ۲۸ آذر ادامه دارد با رگبار شدید باران، رعد و برق همراه با تگرگ و تندباد، و در ارتفاعات شمالی استان با احتمال بارش برف همراه است.
