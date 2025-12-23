ابهام در برگزاری بازی استقلال و گل گهر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال پیش از این با مسئولان استان خراسان رضوی وارد مذاکراتی شده بودند تا دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر این تیم مقابل گل‌گهر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شود. روز گذشته (دوشنبه اول دی) نیز سازمان لیگ رسماً اعلام کرد که برگزاری این دیدار در استان خراسان رضوی و ورزشگاه امام رضا (ع) قطعی شده است.

در همین حال امیر زارعی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی اظهار داشت: قرار است فردا چهارشنبه ۳ دی جلسه‌ای در رابطه با برگزاری این بازی برگزار شود تا شورای تأمین استان نظر نهایی را بدهد. در آئین نامه سازمان لیگ برای تمامی بازی‌های لیگ برتر آمده است که شورای تأمین استان باید مجوز برگزاری یک مسابقه را صادر کند.

او ادامه داد: انشاالله در جلسه فردا این موضوع بررسی و امیدواریم که به تأیید برسد تا بازی استقلال و گل گهر در مشهد برگزار شود.