استقلال - المحرق؛ مرگ و زندگی در منامه/ کار سخت برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حساس‌ترین دیدار خود در فصل جاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز چهارشنبه ۳ دی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه به مصاف تیم المحرق بحرین می‌رود. دیدار رفت دو تیم در تهران با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین به پایان رسیده بود و حالا استقلال برای صعود به مرحله حذفی، تنها با کسب سه امتیاز این بازی سخت خارج از خانه می‌تواند همراه با الوصل امارات جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد.

سرمربی استقلال، ریکاردو ساپینتو، در این دیدار بازیکنان خود شامل علیرضا کوشکی (محروم)، دیدیه اندونگ (حضور در لیگ ملت‌های آفریقا)، مهران احمدی (مصدوم)، و همچنین رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی (مسائل انضباطی) را در اختیار ندارد. از سوی دیگر، ابراهیم لطف‌الله، برونو سانتوس و الیوت سموئز غایبان المحرق برای این مسابقه هستند.

آخرین پیروزی المحرق در آسیا مربوط به دیدار رفت با استقلال است و سه بازی اخیر این تیم در این رقابت‌ها با دو شکست و یک تساوی همراه بوده است. تیم بحرینی با دو پیروزی در لیگ داخلی وارد این دیدار می‌شود، در حالی که شاگردان ساپینتو در سه بازی اخیر لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و سه تساوی به دست آورده‌اند.

مسئولان باشگاه المحرق برای افزایش حضور هواداران در ورزشگاه، بلیت‌های این دیدار را رایگان اعلام کرده‌اند. این تیم در سه تقابل قبلی خود با نمایندگان ایران، یک برد، یک تساوی و یک شکست ثبت کرده است و پس از هفت هفته از لیگ برتر بحرین با پنج برد و دو تساوی در رتبه دوم جدول قرار دارد.

استقلال برای صعود به مرحله بعد تنها به برد نیاز دارد و با هر نتیجه دیگری از این دوره از مسابقات حذف خواهد شد. المحرق برای صعود تنها نیاز به یک تساوی دارد.

ارزش ترکیب استقلال برابر ۱۸.۳۸ میلیون یورو و ارزش ترکیب المحرق ۵.۱۳ میلیون یورو اعلام شده است. المحرق در ترکیب خود ۱۱ بازیکن خارجی دارد و استقلال با احتساب جلال‌الدین ماشاریپوف ۸ بازیکن خارجی در اختیار دارد. میانگین سنی نماینده بحرین ۲۹.۲ و استقلال ۲۷.۲ سال است.

در پنج بازی آخر خود در تمامی رقابت‌ها المحرق دو برد، یک تساوی و دو شکست داشته و استقلال در پنج بازی اخیر خود، یک برد و چهار تساوی کسب کرده است.

قضاوت این دیدار برعهده سعدالله گلمرادی، داور ۳۵ ساله تاجیکستانی است. او پیش از این شش بار دیدار تیم‌های ایرانی را قضاوت کرده که حاصل آن چهار برد، یک تساوی و یک شکست برای تیم‌های ایرانی بوده است. تنها سابقه قضاوت وی برای استقلال مربوط به دیدار سال گذشته این تیم با الریان است که استقلال موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود.