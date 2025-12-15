درخواست میزبانی استقلال از گل گهر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه ۷ دی، به مصاف تیم گلگهر خواهد رفت. آبیپوشان در کورس رقابت با سایر مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی نیمفصل قرار دارند.
با توجه به وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، مدیران باشگاه استقلال در نامهای رسمی از مسئولان ذیربط خواستند تا دیدار پایانی نیمفصل در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شود. تاکنون با این درخواست موافقت نشده است و به دلیل نبود ورزشگاه استاندارد در تهران، مسئولان استقلال تصمیم دارند این مسابقه را در مشهد برگزار کنند.
پیش از این نیز آبیها برای چند دیدار درخواست برگزاری بازیها در ورزشگاههای امام رضا (ع) مشهد و انقلاب کرج را مطرح کرده بودند که با این درخواستها موافقت نشده بود.
