اسکینی: پلیس دلیجان ۲۲۰ فقره سرقت را کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه پلیس جلب رضایت مردم و افزایش نظم و امنیت برای شهروندان و تولید امنیت نیازمند مشارکت همه مردم، نهادها و ادارات دولتی است.

وی افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی شهرستان دلیجان و افزایش گشت‌زنی‌های هدفمند، در ۹ ماهه گذشته ۲۲۰ مورد سرقت کشف و ۱۳۶ نفر از سارقان دستگیر شدند که این اقدامات منجر به کاهش ۷ درصدی وقوع انواع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.

اسکینی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های مختلف انتظامی، افزود: برخورد با جرایم مستلزم همکاری و مشارکت مردم و همه ارگان‌ها با فراجا است و در این راستا باید بر جنبه‌های پیشگیری و آموزشی تأکید شود.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه، موضوع را در اسرع وقت از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.