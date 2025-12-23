  1. استانها
  2. مرکزی
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

بسته خبری دوم دی ماه استان مرکزی

اراک- در این ویدئو مهم‌ترین عناوین خبری دوم دی ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید.

دریافت 17 MB
کد خبر 6699922

