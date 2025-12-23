https://mehrnews.com/x39Xv7 ۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ کد خبر 6699922 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ بسته خبری دوم دی ماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری دوم دی ماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6699922 کپی شد مطالب مرتبط حاج علی بیگی: معضل قدیمی بوی الکلسازی ایبکآباد بیپاسخ مانده است بسته خبری دوم دی ماه خبرگزاری مهر استان کردستان ایمنی فراموش شده؛ رشد حوادث کاری در واحدهای صنعتی و ساختمانی مرکزی اسکینی: پلیس دلیجان ۲۲۰ فقره سرقت را کشف کرد برچسبها بسته خبری استان مرکزی مقررات ایمنی واحدهای صنعتی
