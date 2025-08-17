  1. استانها
اعتراف سارق به ۱۰۲ فقره سرقت در اراک

اراک- فرمانده انتظامی اراک از دستگیری سارق انباری های مجتمع مسکونی و اعتراف وی به ۱۰۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و گفت: اموال سرقتی تحویل مالباختگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و تعدادی انباری مجتمع‌های مسکونی در شهرستان اراک، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با آغاز تحقیقات پلیس در شناسایی و دستگیری سارق، سرانجام سارق شناسایی و در عملیات مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ حافظیه شهرستان اراک دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اراک با بیان اینکه سارق که دارای سابقه کیفری بوده در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به ۱۰۲ فقره سرقت از انباری‌های مجتمع‌های مسکونی در اراک اعتراف کرد، گفت: شکات تعداد ۶۰ فقره سرقت شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: در این رابطه ۷ نفر مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری قابل توجهی از اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال کشف و پس از شناسایی مالباختگان تمام اموال تحویل شکات شد و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ عزیزیان در پایان با قدردانی از مشارکت شهروندان در انجام موفقیت آمیز مأموریت‌های مختلف پلیسی افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

