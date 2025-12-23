جزئیات تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها با هدف تنظیم بازار و کاهش هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.

طبق مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این تصمیم در راستای سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار خودرو، کاهش فشار قیمتی، ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت و حرکت تدریجی به سمت استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک اتخاذ شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده است که اصلاح تعرفه‌های گمرکی خودرو، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری، بهبود کیفیت خودروهای عرضه‌شده و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مصرف‌کنندگان منجر شود.